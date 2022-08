Lihtne kodune šašlõkk

Kõigepealt lõikame liha ca 3×3×3 cm suurusteks tükkideks, sest suurem lihatükk on mahlasem, ja paneme need kaanega potti. Lisame soola, hakitud rohelise sibula ja grilliõli. Õli hulk on sobiv siis, kui see täielikult liha sisse imendub, nii et poti põhja vedelikku eriti ei jää. Poti lihaga viime jahedamasse kohta ja jätame selle ööks seisma. Vahepeal võib käia potti kergelt raputamas, et maitsed hästi seguneksid.