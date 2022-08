Mida väiksema numbriga heegelnõel ja niit, seda peenem on tulemus. Fileeheegeldus on suurepärane võimalus teha kardinaid, laudlinasid ning loomulikult vahepitse. Vahepitside tegemine fileetehnikas on praktiline ka seetõttu, et nii on lihtne valmistada just sobiva pikkusega pitsi, sest heegeldatakse põiki.