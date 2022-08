Seto saatkonda hansat ostma

Omaette vaatamisväärsus on seto rahvusmustriga dekoreeritud kiosk „Seto saatkond“, kus müüakse selle Eesti nurga spetsiifilisi saadusi. Hitt on muidugi sibul, kuid väga palju on sealgi moose, keediseid ja mahlu, samuti seto kirjadega õlut. Lisaks kitsejuust, teesegud – teiste hulgas ka Ivan-tšai, käsitööšokolaadid, käsitööd ja keraamikat. Ja tõsi mis tõsi, ka kuulus seto hansa on letis.