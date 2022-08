Munakriis Austraalias. Kanad munevad talvel vähem

Woolworthsi kaubaketi esindaja rääkis, et kohalike farmide sulgemine on mõjutanud kohaliku munatoodangu tarnet ning poekülastajad võivad seetõttu täheldada munade vähenemist. Tema sõnul teeb Woolworths tarnijatega koostööd ning püüab probleemi lahendada nii kiiresti kui võimalik.

Colesi kaubaketi poodides on juba juuli keskpaigast kehtinud munalimiit - klient ei saa osta rohkem kui kaks karpi mune. Woolworthsi kliendid on seni piirangust pääsenud.

Austraalia munatootjate esindaja Brian Ahmed sõnas, et farmide toodangust piisab kohalikele elanikele. Tarneahelat takistab tema sõnul aga puurikanade elutingimuste muutmine. 2018. aastal vastuvõetud seaduse järgi peavad vabapidamisel kanad saama väljas liikuda vähemalt kaheksa tundi päevas. Ahmed rääkis, et talvel esineb aga nendel kanadel munemisega raskuseid, kuna ilm on külm ning väljas on valge vaid mõned tunnid.