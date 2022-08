Majesteetlikud hiidhüatsindid

Hiidhüatsint (Galtonia) on sibullill ja kuulub hüatsindiliste sugukonda. Hiidhüatsintide perekonda kuulub neli liiki ja nende kodumaa on Lõuna-Aafrika idapoolsed alad, kus suviti on sajuperiood. Seda taime kutsutakse ka galtooniaks ja selle nime on ta saanud Inglise teadlase Francis Galtoni järgi. Lisaks sellele kutsutakse taime veel ka suvehüatsindiks, mägiliiliaks ning tema kodumaa järgi ka Kapimaa hüatsindiks.