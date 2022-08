NAERIS | Prill-laud ei tohiks olla külmlaud!

LOOSUNG RAIMO AAS Prill-laud ei tohiks olla külmlaud!

FÖLJETON | Erimeelsused sõbraga

Ühe vana sõbraga tekkisid erimeelsused. Kutsun teda eluvennaks. Tal on naine ja kaks last. Käib tantrafestivalidel. Ütleb, et otsib sealt teistsugust energiat.

Tegelikult on see seksuaalenergia ja seks võõra naisega. Kui pärin, kas lapsi ka tehakse, siis sõber ütleb, et muidugi tehakse. Ta ise peab ennast kolme lapse eostajaks. Kui küsin, kas ta ennast ka nende isaks peab, siis sõber naerab. Edasine on naise asi. Kui ise last ei taha, annab teistele kasvatada või paneb lastekodusse. Riik kasvatab, riigil on iivet vaja.

Kas naine teab? Ei tea, ei peagi teadma. Naine teab, et mees käib sõpradega kaarte mängimas. Nüüd on sõbral kahtlus, miks naine käib õmblemise töötoas. Ühtegi õmblustööd näha pole toonud. Ja mõned mehed käivat ka. Õmblemas. Mida?

Sõber soovis, et mina läheks ka õmblemise töötuppa. Koguks infot. Mida õmmeldakse? Kes õmblevad, mis mehed teevad? Sellise ettepaneku peale ütlesin sõbrale kindla „ei“. Küsisin temalt, et mis siis, kui naine käib ka teistsugust energiat saamas. Sõber läks keema: „Kurat, siis ta petab mind!“ Küsisin: „Ütle, kas sa armastad oma naist?“ Sõber vaatas mulle kurja näoga otsa ja läks sõna lausumata minema. Meie jutt jäi lõpetamata. On lõpetamata seniajani. Sõber ei anna enam näole.

KIRJATSURA

TOIDUAHEL | Kiskja on nüüd lihtsalt patsaan

Eestis langeb kiskjate ohvriks sadu lambaid ja mesilasperesid aastas. Metsikuid suurkiskjaid sigineb aina juurde ja nende isu kasvab, tühi vats ajab metsast välja. Ega siis asjata räägita hundiisust ja karuteenest. Talupidajad ja mesinikud murravad piike loomakaitsjatega – mida teha; kuidas kiskjaid talitseda; kui palju võib neid küttida; kes korvab talupidajate kahjud?