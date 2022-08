Kihnu saare popimad pillid on akordion ja viiul

Olgu kuidas on, aga esimese muusikalise helina kuuleb Metsamaa pärimustalusse pillilaagrisse saabuja tõesti akordionimängu. Ringi kõndides hakkab kõrva küll muidki pille, parajasti on „õpetajast kuuldekaugusel toimuv iseseisva harjutamise tund“. Õppetöö toimub küll tunniplaani järgi, aga enamasti leiavad kõik, et tegelikult on kõige olulisem ikka pilli mängida, mängida ja mängida. Ning need lapsed mängivad. Hommikust õhtuni, ja tihti peab kasvataja lõpuks meelde tuletama, et kell on kolm, lõpetage pillimäng, minge magama!