Põline narvakas: olen juba aastaid läinud 9. mail linnast lihtsalt minema

Narva Eesti Seltsi liige Silvia Ilmenskaja on neljanda põlve narvakas, kelle esimesed mälestused pärinevad purustatud linnast. Ta on näinud tänapäevase Narva ehitust, kogenud elu nõukogude Narvas, Eesti vabariigi taastulekut ja igapäevast hakkamasaamist selles eestlaste linnas, kus räägitakse pigem vene keeles. Ta tunnetab praegu linnas valitsevat ärevust, aga loodab, et tuliseks muutunud tankimonumendi küsimus laheneb rahumeelselt. „Olen juba aastaid läinud 9. mail linnast lihtsalt minema, et seda tsirkust mitte näha. Kõva muusika, välisriigi numbritega autod sõidavad ringi, mingid lipud aknast väljas, valjuhääldist lastakse nõukaaegseid laule. Loomulikult on see ebameeldiv. Tänavu oli küll kõik rahulik. Aga ma elan üksi ja väljas suurt ei käi, seetõttu ma pole väga kursis, mida inimesed praegu näiteks poes räägivad. Minu naabrid on venelased, nendega me teatud teemasid lihtsalt väldime. Suhtleme vene keeles nagu varemgi, ei riidle, ei kraaksu ega solva üksteist. Ega see meie elu paremaks ei tee, kui me hakkaksime üksteist süüdistama.“