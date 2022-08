NÄDALA ILMAPROGNOOS | Suur kuumus on jälle tulemas, aga kui kaua see püsib?

Reedel on taevas laialdaselt selge ja tuul tõmbub tagasi. Öine miinimum langeb 10° ümbrusse, päevasoe kerkib 24–29°ni.

Nädalavahetusel kõrgrõhuala nõrgeneb, aga laseb taevasse ilmuda enamasti vaid kõrgel pilvevinel ega anna asjalikuks sajuks võimalust. Üksnes Eesti põhjaservas on laupäeval pilverünki, mis vihmahoo anda võivad, aga sel juhul on sajuhulk üsna väike. Rõhuväljas pinget pole ja ilm on vaikne. Öine miinimum langeb mõnes kohas sisemaal veidi alla 10°, päevasooja tuleb 25–28°.