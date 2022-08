Kuidas saavad rukkililled ja moonid põllule?

„Magunad on eelkõige umbrohud, nagu ka rukkilill,“ kirjeldab ökoloog Jaan Liira. „Umbrohud on omapärase ökoloogilise kohandumisega liigid – nad ootavad ära avatud mullaga hetke, et siis kibekiirelt idaneda, kasvada, õitseda, seemneid toota ja pudeneda mulda järgmist võimalust ootama.“