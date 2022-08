Meenutades Mikk Mikiveri

„Teemaõhtu“ juhatab kell 19.30 sisse Rein Raamatu film „Mikk“ (2006), mis vähehaaval kerib vaataja ette meie teatrilegendi Mikk Mikiveri elu. Teame, et ta töötas ennast säästmata, kuni lõpuks murdus. Veel haigena oma eluõhtul võitles ta selle eest, et tulla teatrisse tagasi. Mikk Mikiveri elu on enam-vähem meie silme all kulgenud. Lavaline elu, isiklik elu, osavõtt poliitikast – kõik. Aga ometi jäi ta inimesena suureks mõistatuseks. Film toobki esile Mikk Mikiveri elu saladusi, ta enese viimast pihtimust, tõde. Küll mitte sensatsioonimaigulist, aga siiski...