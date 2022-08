Mida on meil õppida naistelt ajaloos?

Minu vastus on: naised! Ja kuigi „feministlik“ seostub osade jaoks ehk räuskavate naisõiguslaste ja õudse targutamisega, siis feministlikud need teosed on, sest räägivad naiste olukorrast enne ja nüüd ning nende pingutustest iseolemise nimel.

Ka tänapäeval tuleb nii mõnelgi naisel piltlikult öeldes (või kahjuks mitte ainult) elada oma elu ära rusika ja pliidi vahet sõeludes.

Traagilise elusaatusega Plath

Luuletaja Sylvia Plathi elu ja looming on mõjutanud kirjanikke sedavõrd, et temast on vorbitud üksjagu raamatuid. Näiteks eesti keeles saada olev „Sylvia talv. Romaan Sylvia Plathist“, mille kirjutas Kate Moses, keskendus 1963. aastale, Plathi viimasele eluaastale. Cullhedi „Eufooria“ läheb aastasse 1962 ja poeb neurootilise ameeriklanna nahka, kes üritab luuletada laste ja mehe, samuti kirjanikuametit pidava Ted Hughesi kõrvalt ning tulla toime igapäevaängiga kaunis, ent ahistavas Devoni maamajakeses.

Olgu öeldud, et „Eufooria“ ei ole biograafia, see on ilukirjanduslik tekst. Mis tahes loos, kus on tegelaseks Plath, tekib aga alati küsimus: mis viis naise sinnamaale, et ta keeras gaasi lahti ja pistis pea praeahju, lapsed kõrvaltoas mängimas? Sellele küsimusele üritab raamat anda ka omamoodi vastust.

Kõrvalmärkusena – ka Plathi ja Hughesi ühine poeg tegi 47aastaselt enesetapu, ja mehe uus abikaasa (see, kelle pärast Sylvia maha jäeti) lahkus elust samuti omal otsusel, võttes kaasa ka nende ühise tütre.

Kirjutada luuletajast, kellest on saanud ikoon, ei ole lihtne ülesanne ja Cullhed on sellega kenasti hakkama saanud. On aga siiski märgata traagelniite, mille abil autor on püüdnud poeetilisi kujundeid teksti loomulikuks osaks liita. Tundlikum lugeja võib ka puhuti tajuda liiga rasvast märtrioreooli peategelase kohal ja kuulda taustal pidevat tibatillukeste viiulite vingumist. Kes tahab asisemat tooni lugu, võtku kurss öönaiste suunas ja selleks on Mia Kankimäki viimane romaan igati asjakohane.

Öönaised õpetavad, kuidas elada