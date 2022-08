Naeris | Ukraina vajab kaastunnet, Euroopa aga gaastunnet.

Inimesed, kes arvavad, et koer käib õues ikka loomulike vajaduste pärast, ei peaks muretsema, sest majanduslikult mõtlevad inimesed on ka selle peale mõelnud. Linnatänavail jalutades on näha, et lohakamad koeraomanikud lasevad oma koertel teha loomulikud vajadused ära ja jätavad ekskremendid vedelema, kuhu juhtub, seevastu korralikumad kodanikud korjavad looma tehtu kilekotiga ära ja viskavad prügikasti. Kodust väljumata saaks teha nii, et korjate koerakaka kokku ja kuivatate rõdul värske õhu käes ära. Saadud toodet võib müüa näiteks Kesk-Aasiasse jurtade ehitamiseks või siis Eesti vaesematesse piirkondadesse turbabriketi asemel.

Kui riidesemeid saab üldjuhul kanda kaua, ilma et need ära kuluks, siis sokkidega on teised lood – soki kand või varvas on need kohad, kuhu auk võib päris kiiresti tekkida. Kuid pole lugu, tuleb vaid meelde tuletada vanarahvatarkust ja asuda sokke parandama. Heaks abivahendiks on sokiseen – olgu see kas puust või plastmassist –, mille peale tõmmatud sokki on hea parandada. Kui aga olete kokku kogunud kasutatud pakitee niidid (kasvõi töö juurest, kus suurema kollektiivi puhul on teejoojaid rohkem), siis saate neid niite edukalt kasutada oma katkiste sokkide kordategemiseks.