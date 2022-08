Lillakasroosade õitega verev lemmalts on meie loodusele ohtlik. Miks?

Nagu verev lemmmalts on paljud teisedki võõrliigid Eestisse toodud aimamata, millist kahjulikku mõju nad meie loodusele avaldavad. Kliimamuutuste tõttu on üha suurem oht, et veel uusi invasiivseid võõrliike asub meie looduses kanda kinnitama meie oma liikide elupaikade arvelt. „Võimalike probleemide ennetamiseks tuleb vältida võõrsilt inimese poolt sisse toodud liikide loodusesse sattumist, et meie liigirikas toimivate ökosüsteemidega loodus tundmatuseni ei muutuks,“ tõdes keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.