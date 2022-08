Eelarve planeerimine aitab raha kokku hoida

Me teeme iga päev teadlikult või kaudselt toiminguid oma isikliku või pere eelarve planeerimiseks. Olgu selleks siis tulude-kulude kirjapanek kuu alguses, poes soodsama hinnaga kaupade valimine või raha kõrvalepanek mustadeks päevadeks – need on finantsotsused, mis mõjutavad igaühe elu. Kiires tempos unustatakse aga, et eelarve eduka juhtimise peamine mõte on aja jooksul finantsolukorda parandada või vähemalt seda stabiliseerida ning selleks tuleb eelarvet planeerida eesmärgipäraselt.