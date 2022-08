Ungari vähemused plindris. Transseksuaal: „Viktor Orban on miniversioon Putinist!“

Ungaris on keelatud homoseksuaalsuse ja sookorrigeerimise teema avamine ehk „promomine“ alla 18aastastele. Sisuliselt tähendab see seda, et seksuaalharidusel on kriips peal. Transinimeste jaoks tähendab see muuhulgas ka tõsiasja, et sugu vahetanuil tuleb säilitada sündimisel määratletud identiteet kogu eluks, mis aga toob igapäevelus kaasa palju probleeme ja arusaamatust.