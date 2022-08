„Me ei saa ju elektrit hakata majast tunni kaupa välja lülitama!“ Arvetega hädas hooldekodud ootavad riigilt abi

„Kui me need summad, mille võrra elekter ja küte on kallinenud, praegu teenusele juurde kirjutaksime, ei jaksa inimesed enam maksta. Kuna teenuse hind aasta alguses paljudes kohtades tõusis, on omastel maksmine niigi raske. Aga keegi ei osanud prognoosida selliseid elektri või gaasi hindu,“ räägib MTÜ Iseseisev Elu asutaja ja seda 25 aastat juhtinud Maire Koppel.