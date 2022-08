Kas pean sõlmima eellepingu, et maamaja müügil mitte petta saada?

Maalehe lugeja: Tahan oma maamaja müüa, ostja on ka olemas, aga me ei saa hinnas kokkuleppele. Nüüd nõuab maja ostja, et ma teeks ametliku kinnistu hindamise. Kes maja hindamise kinni peab maksma, kas mina või maja ostja? Kui saame selles kokkuleppele, et kes hindamise kinni maksab, kas siis peame tegema eellepingu? Siis saaksime lisada klausli, et ei juhtuks nii, et mina tasun maja hindamise eest ja ostja hoopis loobub majaostust.