Eesti ametnikud peavad Venemaalt taga ajama siin vaktsineerimas käinuid

Kuna Eesti lubab kõigil välismaalastel end siin rahvatervise huvides COVID-19 vastu tasuta vaktsineerida, kasutavad seda võimalust peaasjalikult Venemaa kodanikud, kellele vaktsiinitõendi väljastamine on hiljem sotsiaalkindlustusametnikele paras kadalipp.

Pärast vaktsineerimist peab sotsiaalkindlustusamet inimese soovil väljastama talle vastava tõendi. Kui inimesel on Eesti isikukood, on see lihtne – vaktsineerimistõend võetakse digiloost ja trükitakse välja või saadetakse e-postile.