NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kas suvesoe tuleb veel tagasi?

Nii langeb õhutemperatuur järjest pikenevatel pilvitutel öödel sisemaal 0...+6 kraadini ning maapinna lähedal kollitab öökülm. Päevased termomeetrinäidud pürivad päev-päevalt järjest kõrgemale – kui reedel on sooja 13–16, siis pühapäeval 15–18 kraadi. Idakaarest puhuv tuul on vaikne ja nii tekib öötundidel paiguti nähtavust varjutav udu. Reedeöine uduloor ei taha enne keskpäevagi hajuda.

Uus nädala algab kõrgrõhuvööndis kuivalt, kuid pilvi jagub igasse päeva ja kesknädalal on mitmele poole oodata vihma, sest Norra merelt liigub üle Nordkapi madalrõhuala ning selle lõunaserv ühes paksu pilvemassiivi ja sajuga ulatub Eestisse. Seni tasasena püsinud tuul pöördub edelasse ja tugevneb märgatavalt. Kui esmaspäeva öösel on veel paiguti öökülmaoht, siis järgmised ööd on juba soojemad. Päevasooja tuleb 15–18, kesknädalal paksu pilveteki ja sajupilvede all paiguti 13 kraadi.