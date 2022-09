Ukraina triumfeerib – kas võime edusamme uskuda?

Ukraina juubeldab, sest loetud päevadega on tagasi saadud alad, mille hõivamiseks kulus Vene vägedel kuid. Riigi idaosas on Kupjanski ja Izjumi linn Ukraina käes ja Vene väed lahkusid Harkivi linnast põhja poole jäävatest küladest. Viimastel nädalatel on Ukraina väed edasi liikunud ka lõunas, Hersoni oblastis.