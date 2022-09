NAERIS | Kui kaotada, siis ainult kannatus!

Täiesti uudse vahendina tulevat Noku kaubamajas katseeksemplarina pakkumisele seksikombain naisisenditele. Reguleeritavat tehispeenist saab orgasmi eesmärgil seadistada erinevatele režiimidele. Meestele on kombaini juures ette nähtud eri pikkusega piitsad, neid käivitavad nukud, piitsalöökide intensiivsus on muudetav.

Uudne kaup on hobuseksihuvilistele. Neile on välja töötatud orlovi märade koopiad.

Seksidoktor Tripper on veendunud, et uued revolutsioonilised sammud meie seni tagasihoidlikus seksikaubanduses teevad läbimüügis hüppelise kasvu.

Seni on olnud probleemiks uuele kaubamajale sobiva asukoha leidmine Silmapiiril on linnaäärne endine kolhoosipõld, mille servas on Pinutaguse küla. Külas on veel märkimisväärne arv elujõulisi naisi. Arendaja on kõhkleval seisukohal kaubamaja säilivuse suhtes.