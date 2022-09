Voldemar Kuslap: minu eas ei saa enam nii, et hüppad hommikul voodist välja ja hakkad lõõritama!

Ei saa nii, et hüppad hommikul voodist välja ja hakkad lõõritama. Mul on võimaldatud kasutada hommikul vara Estonia proovisaale. Seal ma siis häälitsen, võtan maki peale ja kuulan, ega vanainimeselikku loperdust häälde pole tulnud. Makk on halastamatu, see ütleb kohe, kui midagi on viltu.“