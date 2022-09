Ülenurme publikule meeldisid lihaveised

Näitusel „Tõuloom 2022“ tutvustati eesti holsteini, eesti punast ja eesti maatõugu ning limusiini, heleda akviteeni, simmentali, herefordi, šoti mägiveise, aberdiin-anguse, šarolee ja galloway tõugu veiseid. Hästi tore on näha, kuidas suured uhked lihatõugu pullid on välja koolitatud ning esinduslikult ka areenil ennast demonstreerida lasevad. Lihatõugu veiste esitlejad on meil olnud traditsiooniliselt tõugude parimad kasvatajad, kellel eesmärgiks ka aretustöös edu saavutada. Esindatud olid Topi Mõisa OÜ, Topi Tõukarja OÜ, Piira Maheda OÜ, Tsura Talu OÜ, Agriline OÜ, Kuldranna Lihaveise OÜ, Targo Pikkmets ja Semo OÜ oma lemmikutega.