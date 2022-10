Jaapani põllumehed loovad erivärviliste riisisortide abil põldudele kunstiteoseid

Tanbo kunst aastast 2016. Kahel Inakadate küla riisipõllul on kujutatud jaapani draama Sanadamaru stseene Masato Sakai peaosas. Telesari jälgib tegevust Sanada Maru kindluses, mida Sanada Nobushige kaitses Osaka piiramise ajal 1615. aastal..

Paljud Jaapani traditsioonid ulatuvad aastatuhandete taha. Jaapanlased ise on tuntud suurepäraste käsitöö- ja disainioskuste poolest. Üks pikaaegsemaid kohalikke traditsioone on riisikasvatus. Riis on jaapanlaste põhitoidus ning riisipõllud laiusid üle kogu riigi.