Priit Puuorg jõudis kohe esimesel maailmameistrivõistlusel esikümnesse

Draamad põllul

Järgmine MM tuleb Lätis

Tõelise üllatajad olid seekord lätlased, ja seda kahel moel. Esiteks saavutas nende pöördadra klassi võistleja Jānis Vaitkevics kõrrepõllul neljanda ja üldkokkuvõttes kuuenda koha. Nii head tulemust Eesti künnimeestel ette näidata pole. Edu pant oli lisaks noormehe tublidusele ka see, et tal oli iirlasest n-ö personaaltreener.

Aga üllatas ka teine asi – et lätlased korraldavad kündmise maailmameistrivõistlused juba tuleval aastal. Algse plaani järgi pidi see Lätti jõudma alles aastal 2036. Kuna Venemaa alustas sõda Ukrainas, jäi Venemaal toimuma pidanud MM ära ja tükk aega oli lahtine, kus leiavad aset tuleva aasta maailmameistrivõistlused.

Kui küsisin, kuidas nad nii lühikese ettevalmistusajaga toime tulevad, oli vastus otlitšno – suurepäraselt. Võistlused on tuleva aasta oktoobri alguses Daugavpilsi kandis ning farmeritega on maa saamiseks eelkokkulepped olemas. „Rääkisin sellest ka meie põllumajandusministrile. Ta ütles, et kuigi kõik summad on juba ära jaotatud, siis sellise ürituse jaoks nad ikka raha leiavad.“