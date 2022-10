NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kõik vihmavarjud keeratakse pahupidi

Reedel kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, kuid hoiab oma serva Eesti kohal. Ilm püsib tormine, kuid kiires edelavoolus on sajud vaid üksikud ja nõrgad. Laupäeval suundub Skandinaaviast järgmine madalrõhulohk Eesti kohale ning tagab ikka tuulise ilma. Taevas on öösel selge ja peamiselt sajuta, päeval laieneb lohuga kaasas olev vihmasadu Lääne-Eestist ida poole, vaid kagunurgas võib päev sajuta mööduda. Õhumass on soe ning öised termomeetrinäidud jäävad 10° lähedale, päev näitab aeg-ajalt ka päikest ning sooja on 12–15°.