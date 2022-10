Andrus ja Ants Taul. Kumbki mängib omavalmistatud pillil – Andruse oma on päris uus ja sisaldab tehislikke materjale; Antsu ligi 30 aastat vana, traditsioonilise Eesti torupilli kuju järgiv pill on tehtud vasikanahast. Kolm burdooni on Ants Tauli sõnul aga ikka uhkem, kui üks!

FOTO: Argo Ingver | Delfi Meedia