Harilik päevalill on päikeselill

Maailma suurimad päevalillekasvatajad on Venemaa, Ukraina ja Argentina.

Päevalille perekonna teaduslik nimetus on tuletatud Vana-Kreeka mütoloogilise päikesejumala Heliose nimest. Päevalille on mitmetes keeltes seostatud päikesega – sunflower inglise, Sonnenblume saksa ning auringonkukka soome keeles. Taime teaduslikus nimetuses on Helianthus tuletatud kreekakeelsetest sõnadest helios, mis tähendab päikest, ja anthus, mis tähendab õit.