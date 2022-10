Priidu Veersalu aretab Lahemaal sinist tekselit

„Loomadega looduses toimetamine on privileeg,“ teatab noor taluperemees Priidu Veersalu. Ta on rahul, et saab ise olla oma ettevõtmiste peremees. Sama soovib ta teistelegi: et vanemad annaksid õigeaegselt oma majandamise noortele üle – enne kui noorte huvi maaelu vastu on päriselt kustunud.