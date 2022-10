Suhkur ja jahu on aastaga läinud pea poole kallimaks

EKI septembri hinnavaatlused poodides näitasid, et pea kõik toidukaubad on aastaga kallinenud. Lihatoodetest on enim kallinenud kondita veiseliha (37,6%), broiler (31,1%) ja hakkliha (28,9%). Jahutatud lõhe ja forell on kauplustes kallinenud vastavalt 53,4% ja 13,2%.