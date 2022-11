Kibuvitsamari on väärt vitamiiniallikas

Eestis kasvab kibuvits looduslikult ja eri liike on palju, näiteks metskibuvits, pehme kibuvits, harilik kibuvits. Koer-kibuvits kasvab hea meelega liivastes männikutes, randades ja kadastikes. Ümarate ilusate marjadega on kurdlehine kibuvits. Tal on ka rohkelt rahvapäraseid nimesid: haukaküüds, hiibalpuu, kibuskipuu, ka koidukann, okasroos, orjavits, piigipuu, tahlapuu.