Kartulite all oli neil 40 hektarit, keskmine saagikus jäi 30 tonni ringi hektarilt. Tavaliselt on see olnud 35–40, saagikamatel sortidel isegi 45–50. Paraku nood saagikamad kipuvad Mere sõnul sageli ka põuakartlikumad olema ja olid seda tänavugi. Seevastu mõni varasem sort andis tavapärasest kopsakamagi saagi.