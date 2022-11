VIDEO | Lõbusad palliveeretajad: teadlased avastasid juhuslikult, et kimalastele meeldivad mänguasjad

Värske uuringu kohaselt veeretavad laboris peetud kimalased hea meelega palle. Paistab, et neil ei ole selleks muud põhjust, kui et nad tahavad lihtsalt lõbutseda. Uurijate sõnutsi on see märgiks, et ka putukad tunnevad naudingut ja võibolla ka teisi tundeid.