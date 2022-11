Nursipalu harjutusväljaku laiendamine hoiab ärevuses. „Mina ei kavatse mitte kuhugi kolida!“

„Praeguste juttude järgi on kindel värk, et kaon siit minema,“ ütleb Pugõstu küla elanik Mart Tulev. Tulevasele kaitseväe õppuste alale võivad jääda tema Pugestu talu maad, kus pere on toimetanud ligi 30 aastat. „Hooned ehitasime üles, lapsed on siin suureks kasvanud. Aga nüüd istun kamina ees ja mõtlen, et võib-olla kümne aasta pärast loobivad NATO sõdurid suitsupomme ühest toast teise.“