ÜLESKUTSE | Maaleht otsib vanu tähtsaid asju

Me kodud on täis mälestusi ja mälestusesemeid, perekonnareliikviaid. Olulisi asju, mida hoiame üle aegade ja toome vaatamiseks-katsumiseks välja vaid kõige tähtsamatel päevadel. Et siis imetleda, meenutada, lastelegi tähendusrikkaid lugusid rääkida.