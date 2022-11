Hersoni vabastamine lõi Ukraina sõjas uue olukorra. Vene „patriootlikust“ meediast kostab hädaldamist ja ähvardusi

Viimased päevad on toonud näiteks hektilisi teateid selle kohta, kelle käes on Hersonist lõunasse, teisele poole jõge jääv liivane Kinburni neem. See asub kohas, kus Dnepri ja Lõuna-Bugi jõgi suubuvad Musta merre. Administratiivselt on see Ukraina Mõkolajivi oblasti osa – ainuke, mis veel jäänud venelaste kätte.