Kaitseväe harjutusväljaku naabrid: „Me sureme siin ära, enne kui laienemisega lõpule jõutakse!“

Teadmatus on veel kõige hullem asi ja mitte minul üksi. Lapsed on siin üles kasvanud, poeg tuli kodukoha partioodina peale TTÜ lõpetamist Võrru elama, et oleks lähedal maal abis käia. Tütar töötab praegu Ameerikas, tema on väga endast väljas seal kaugel,“ nimetab Tulev peres valitsevaid pingeid.