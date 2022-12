Maapähkel meeldib nii inimestele kui lindudele

Maapähkli pisikesed õied on kollased või valged ja asetsevad puhmiku alumises osas maapinna lähedal. Taim õitseb vaid päeva: hommikul õied puhkevad, seejärel tolmlevad ja õhtuks on juba närbunud. Seepärast on õitsemine peaaegu märkamatu, kuigi samal ajal moodustub ühel taimel suve jooksul kuni paarsada õit.