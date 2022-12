Hüatsint toob jõuluaega kevadeootust

Nuppus õisikuga pisikesed hüatsindipotid mõjuvad värvikate jõulutähtede ja alpikannide kõrval küll tagasihoidlikult, kuid just sellisena tuleb nad koju viia – siis saate õitsemist nautida kogu selle pikkuses. Põnev on jälgida, kuidas taim areneb, õisik paisub, õienupud hakkavad värvuma ja avanema. Juba õitsvana ostetud hüatsindi puhul jääb see ootuselevus ära ning soojas toas on õied varsti närbunud.