Minu küdooniaga on isevärki lugu. Nimelt kasvab Hiiumaal Kärdla Röösna metsas metsikuna üks küdooniapuu. Tosina aasta eest sai tema jalamilt kougitud üks võsu. Vitsake leidis aias päikeselise kasvukoha ning hakkas pisitasa kosuma. Juba aastaid on ta päris rikkalikult õitsenud. Õied on ilusad, meenutavad õunapuu omi, ehkki lehkavad veidralt. Mullu tegi puu esimese vilja.