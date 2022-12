Vahendajad enam riigimetsast puitu kestvuslepingutega ei saa

Pindala järgi on pool Eesti metsast RMK hallata, aga kuna suur osa sellest on kaitse all, siis puidust tuleb sealt umbes kolmandik. „Puit on Eesti kõige tähtsam loodusvara ning sellega tehtavad tehingud peavad olema avalikud,“ ütles RMK juhatuse esimees Mikk Marran. „Sama oluline on, et riigimetsast tulev puit looks Eestis maksimaalselt väärtust ja seda tehtaks keskkonda hoidvalt.“