Lendoravast on viimastel aastakümnetel kujunenud üks looduskaitse sümboleid. See on liik, kellesse, nagu ka looduskaitsesse, suhtutakse vastakalt. Oma elupaiganõudluse ja kaitsestaatusega on lendorav katusliik paljudele vana metsa liikidele ning suunab meid metsa jätkusuutlikumalt majandama.