AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Hübriidne Honda Civic pidas talveilmale vastu, seega 37 999 eurot letti ja teele!

Ilm sel talvel on uue auto proovimiseks otsekui loodud. Esiteks asub õige vara hämarduma, siis tõmbub taevas tunnikaupa veelgi tumedamaks ning suurte, kleepuvate räitsakatena hakkab langema märga lund. Teele, mida öösel sõidavad vähesed, jääb korralik märg kiht, millest rattad end valju sahinaga läbi suruvad. Või noh, sahin tundub kõvem ehk seetõttu, et auto enda töö on piisavalt vaikne.