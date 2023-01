NAERIS | Linnas kaubahallid, maal kaubahallitus

Eeltööd uuteks valimisteks on käimas. Pingelisemaks läheb võitlus linnalähedates valdades, kus on rahvast ja saadikukohti rohkem. Nendes valdades on iseloomulik, et ajast aega on kõrgema riigivõimu juurde Toompeal jõudnud pealinna elukutselised poliitikud, kes nagu oleksid vallarahva esindajad. Elu on näidanud, et mõni vana kirik vallas on küll saanud rahvasaadiku toetusel riigikogulase katuserahast uue katuse, aga postkontor ja postkastid on valla maadelt kadunud, bussiliiklus harvemaks jäänud ja muugi elu hõredamaks muutunud. Uute valimiste eel kordub aga üks ja sama lugu.