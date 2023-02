Beebikummipuu uhkeldab lehtedega

Peperoomiate kohta on tömbilehisel suisa hiiglaslikud lehed, teistel peperoomiatel kipuvad need tunduvalt väiksemad olema. Ent pea 1200 liigiga perekonnas on palju esindajaid, kelle lehed on ülipõnevalt ribilised, tömbilehise peperoomia omad on seevastu lihtsalt siledad ja läikivad.