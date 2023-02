Kas piimatootja ei tohigi maisi või söödahernest kasvatada?

„Looduses on juba nii ette nähtud, et vasikas peab kohe jalad alla saama,“ teatas rõõmsalt perenaine Piret. Lisades, et paraku on üks kaksikutest vasikatest nõrgem, ei tõuse kuidagi jalule, teine aga püüab ise lutti kahmata. Perenaine jootis ternespiimaga nõrgemat vasikat, kuni see ka värisevatele jalgadele tõusis.