Omniva tõmbab üha koomale: Tallinna külje all Raasiku vallas pole enam ühtegi postiasutust

Riikliku postiteenuse osutaja sõnul on tehnoloogia areng ja e-kaubanduse kasv muutnud tarbijate käitumist. Kasvab pakiautomaatide kasutamine ning väheneb postiasutustes kohapeal teenuste kasutamine ja kirjade saatmine.

Seetõttu tuleb iga omavalitsusega koostöös üle vaadata, milline on piirkonnas parim ja sobivaim lahendus postiteenuste osutamiseks. „Arenguid mõjutab ka see, palju tuleb piirkonda elanikke juurde või lahkub, kuidas on nende tavapärased liikumisteekonnad, kas piirkonda tuleb mõni suurtööandja, ehitatakse pood või kaubanduskeskus jne,“ selgitas Haavala. Ta lisas: „Möödunud aasta kohtumistel omavalitsustega tuli esile läbiv trend – üle Eesti soovitakse juurde pakiautomaate, eriti väiksematesse kohtadesse.“

Raasiku vallavanem, endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kommenteeris, et vallarahvale ei tulnud postkontorite sulgemine üllatusena. „Sellekohased arutelud on meil olnud Omnivaga juba eelmise aasta augustikuust. Nad tahtsid juba 2022. aasta septembrist-oktoobrist meie postiasutused sulgeda, aga saime nendega kokkuleppe, et sulgemine lükkub käesoleva aasta algusesse edasi.“

Inimesi, kes käisid varem postkontoris arveid tasumas, abistab edaspidi kohalik sotsiaaltööspetsialist. Vallas on kaks Omniva pakiautomaati, üks Aruküla ja teine Raasiku Coopi kaupluse juures. Lähimad postkontorid on Arukülale Jüris (umbes 10 km kaugusel), Raasikule Kehras (u 11 km).

Kui elatakse postiasutusest kaugemal kui 5 kilomeetrit, on personaalse kirjakandja kutsumine tasuta, lähemalt tulek maksab 5 eurot.

Telefoni teel on võimalik tellida koju personaalne kirjakandja. Kui elatakse postiasutusest kaugemal kui 5 kilomeetrit, on personaalse kirjakandja kutsumine tasuta, lähemalt tulek maksab 5 eurot, selgitas Omniva. Teenuse tellimiseks tuleb helistada klienditelefonil 6643 330 või uurida lähemalt siit.