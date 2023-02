Osale loosis: üks Maalehe tellija sõidab tasuta muinasjutulisele reisile Jordaaniasse!

Kireva ajaloo ja mitmekesise loodusega Jordaania ootab avastamist. Kõrb, muinasjutulised graniidist mäemassiivid ja roosast liivakivist linn – Petra. Eemal maailmameredest on Jordaanias soolajärv, mis kannab mere nime ja veel on alles beduiinid. Kohtume ka kohalike karjakasvatajate ja põllumeestega. Giidiks on reisil Juune Holvandus, kes on Lähis-Idas reisijuhina käinud kümneid kordi. „Loomulikult on reisil kaasas ka Maalehe ajakirjanikud“, lisab Riikoja.