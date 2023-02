Jaak Valge vastuseks Piret Talile: tunneme parem koos uhkust rukkilille ja Eesti lipu üle

Edasi arutleb Tali, kas rahvuslane saaks olla vasakpoolne, keda võiks pidada eestlaseks ning kas Eesti patrioot tohib olla see, kes eesti keelt ei oska. Kui neis küsimustes jääb ta kahtlevaks, siis kindel on ta selles, et vähemalt noorte jaoks on rahvuslik identiteet minetanud kunagise rolli ja „Eesti naised ei suuda sünnitada lapsi nagu kuulipildujad, lubatagu meile või kõik maailma sotsiaaltoetused kokku“. Lõpuks teatab Tali, et on jõudmas Kaja Kallasega samale järeldusele, mille kohaselt rukkilillepurune rahvuslus on oma aja ära elanud.